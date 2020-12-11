楊祐寧（右）和桂綸鎂為電影學了快2個月的國標舞。（吳松翰攝）

桂綸鎂今年以《腿》第4度提名金馬影后。（吳松翰攝）

楊祐寧近日剛晉升人父。（吳松翰攝）

桂綸鎂、楊祐寧、張少懷與導演張耀升12日出席電影《腿》記者會，這也是楊祐寧喜獲愛女後首度露面，主持人黃子佼立刻向楊祐寧道恭喜。談起初為人父的心情，他說：「我本來以為會落淚很想哭，但沒想到我很冷靜，因為出生時，看到她的臉覺得很陌生！」他解釋，自己之前每天都會和肚子裡的寶寶講話，笑稱本以為跟女兒很熟，沒想到出生後是另外一回事。

晉升奶爸後，楊祐寧透露要慢慢與女兒培養感情，不過不刻意用娃娃音和疊字與孩子講話，反而會和女兒開玩笑講垃圾話：「像是小朋友喝完奶會呈現昏昏的狀態，我就會拍拍她的背，問她『要幫妳叫車嗎、有沒有朋友來接妳』。」此話一出，讓全場大笑。

楊祐寧在《腿》一場在海中被鞭炮炸的戲碼，讓他感到相當恐懼，他瞪大眼睛回想：「劇組先找替身來拍，本來以為我的部分會很安全，結果換我拍的時候，做的事跟他一模一樣！鞭炮在水裡還會爆，感覺很像被人揍的感覺。」他拍了6次左右，越拍越害怕，因此沒辦法在水中憋氣太久。

導演張耀升更爆料片中桂綸鎂突破形象講黃色笑話的戲幕後功臣竟是納豆，他開玩笑說：「片中的黃色笑話都是納豆提供的，因為我們蒐集的都太好笑了，後來想到身邊最常有花邊新聞的人就是納豆。」

楊祐寧在過去曾一起合作過的女神級演員如舒淇、陳妍希、周迅、周冬雨等演員中選擇了桂綸鎂，他坦言：「桂綸鎂是圈內最難合作到的人，我工作這麼久，碰到她那麼多次，終於可以合作到。」連張少懷也點頭表示：「我也真的沒想到有機會能跟她合作。」讓桂綸鎂笑到不行。

記者會前一晚發生大地震，被問起當下心情，桂綸鎂表示她當下在洗碗，本來以為是自己頭昏，「因為我住的地方樓層有點高，結果發現是地震時嚇壞了，趕快躲在桌底下」。楊祐寧則第一時間並未察覺，直到聽到太太的大叫才趕快蹲低，「結果小孩睡得很好，可能她常被搖」，而張少懷在地震當下正要睡覺，他說：「我以為是小孩在踢，還一直兇他們說不要踢了。」

記者會最後，《同學麥娜絲》陳以文、施名帥驚喜出席，送上烤雞腿抱枕，祝福《腿》接棒國片好口碑，再創票房佳績。該片24日全台上映。

(中時 )