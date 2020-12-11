侯友宜送出耶誕城限量版圍巾。（許哲瑗攝）

國片《同學麥娜絲》獲今年金馬獎9項提名，演員納豆勇奪最佳男配角等多項大獎；新北市長侯友宜今在板橋大遠百包場力挺，邀集市府首長等人欣賞電影，導演黃信堯、演員納豆、施名帥及潘慧如也前來分享角色及拍攝甘苦談；會前納豆和侯友宜合體受訪，大讚納豆愈看愈帥，「下次拿男男主角沒問題」；納豆也說「舅舅當市長愈來愈會講話！」，讓現場笑翻。

侯友宜說，納豆從小成績非常好，高中畢業後堅持要走演藝界，和家人鬧出一番革命，但身為舅舅的他一直鼓勵他、要他適性發展，後來參加綜藝節目，遇到製作人王偉忠問他「是否有個姪子叫納豆？」，他才感覺到納豆的成長，納豆從來沒有提過他的舅舅是侯友宜，納豆一切努力他都看在眼裡，「有機會下次一定要拿男主角！」

侯友宜也說，他今天用行動來力挺國片，鼓勵演員有一片天，他很喜歡看敘述小人物的片，用故事和這片土地的生命力，當首長要用接地氣的語言、文化來拚市政，希望國片發展愈來愈好。

侯友宜也將新北耶誕城的限定紀念圍巾、紀念髮式，送給納豆和劇組，納豆則送出同學麥娜絲的紀念版藍牙耳機、音響，以及電影中的咖啡，讓侯友宜「一邊喝咖啡、一邊聽音樂、一邊看公文」。

(中時 )