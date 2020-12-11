原PO貼出照片，從中可見該名乘客脫下鞋子，盤腿坐在位置上。(圖擷取自Dcard)

原PO貼出照片，可見該名乘客的誇張行為。(圖擷取自達志影像)

搭乘大眾運輸最怕遇到素質不好的乘客。日前一位女大生發文指出，她在搭乘火車時，隔壁的女乘客竟拖掉鞋子，隨後盤腿坐在椅上，更崩潰的是，下秒那雙不安份的腳還碰到原PO的外套，讓她直呼超噁心。

原PO在「Dcard」上發文表示，自己日前搭火車時，隔壁乘客不斷碰撞到她的手臂，「我已經縮到不能再縮了，中間的扶手也讓給她靠。」但對方仍不為所動，裝作若無其事。沒想到下秒對方將鞋子脫掉盤腿坐，更扯的是還碰到原PO外套，「超噁心的！我看到馬上大動作撥我的外套，她的腳才挪過去。」

忍無可忍的原PO鼓起勇氣向對方說，「妳這樣很不衛生。」對方才一臉不情願的把腳放下。貼文發出後，引起網友討論，「遇到這種的建議直接反擊回去，有人說己所不欲，勿施於人」、「對付這種只能兇一點，看了就倒彈」、「光腳放椅子上有夠噁心欸」、「這種不要臉的，就是大聲直接跟她講啊，她絕對馬上把臉撿起來。」

事實上，搭乘火車時若是遇到類似事件，可以撥打台鐵客服專線02-2191-0096（市話、手機皆適用）給客服人員，隨後提供車次、車廂及發生狀況，該車次的列車長便會立即前往處理；聽障人士則可透過簡訊服務專線0921765125。

(中時新聞網)