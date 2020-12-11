台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center, TWNIC）今天公布「2020年台灣網路報告」指出，今年受到疫情衝擊，因為疫情關係而增加使用頻率的前三名分別為「餐飲外送」（36.5％）、「線上學習」（25.1％）及「瀏覽網路新聞」（19.0％）。而在消費行為方面，上網「買東西」（12.4％）與使用「行動支付」（17.9％）的比例，也因為疫情而增加。

TWNIC報告指出，調查結果推估全國12歲以上整體上網率達83.8％，上網人數為1,778萬人，而全國上網人數經推估已達1,884萬；家戶上網部分，推估全國家庭可上網有731萬戶，全國家戶上網比例達82.8％，家中主要上網方式為手機行動上網，比例高達91.3％。

近半年無線區域上網率今年下滑至27.3％，僅579萬民眾有使用無線區域上網，比對高達77.0％的行動上網率，推估行動上網便利且日益普及，且近半年正是COVID-19疫情影響最嚴峻的期間，大幅度降低民眾出門的頻率及意願，所以使用公開場所無線區域網路的比例下降，值得後續關注。

報告指出，今年受到疫情影響，網購行為增加，代表民眾因為疫情關係，減少外出與避免與他人具有實際接觸，而使用行動支付的部分，觀察歷年調查結果，今年的使用行動支付的比例較去年（2019年）成長，增加0.8個百分點，為歷年來的高點。

調查數據顯示，台灣因為疫情關係採用「居家上班」的民眾約有一成左右，進一步了解使用哪些方式在家上班，其中以「e-mail連絡事情」（70.7％）的比率最高，其次為「連線會議討論」（62.6％）其中使用「透過VPN連網處理公務」約為4成左右，代表台灣企業對於工作業務上的網路虛擬化能力尚有進步的空間。

此外，檢視台灣是否具備業務虛擬化的能力，從民眾的網路使用行為面向觀察，顯示台灣社會對於數位轉型的接受度與未來企業的數位發展樂觀其成。國內因COVID-19疫情趨緩，連帶使得國內企業對於數位轉型的需求及迫切性也跟著減緩，但現在也是政府積極規劃並推動各級產業數位轉型的最佳時機。

(工商 )