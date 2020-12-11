人性有時經不起考驗，在金錢或權力的誘惑下，往往會因此喪失自我，有些星座克制慾望的能力，甚至比其他星座來的低，一旦有了錢以後，甚至會將另外一半拋棄，選擇充滿新鮮感的新對象，《搜狐》近日盤點最容易有錢而變渣的星座男。

1.牡羊座

牡羊座的男生在交往初期，對另一半都非常熱情且專一，但隨著時間久了，他們就會想追求另類的快樂，而快樂的來源就是嘗試新鮮人事物，有的牡羊座或許能遇到管得住他們的人，讓他們覺得既幸福又畏懼，而漸漸地開始收心，不再追求新鮮事。

有的牡羊男則是一生崇尚自由，甚至鮮少有人能留得住他們的心，而他們若發財了，也不會將自己的慾望隱藏起來，甚至變得更肆無忌憚，最終拋棄陪伴他多年的另一半，而且完全不會念舊情，去追尋短暫又新鮮的新對象。

2.雙子座

雙子座的人個性放蕩不羈，一直擁有玩咖的形象，儘管非常愛自己的另一半，但卻克制不住奔放的靈魂，甚至喜歡出入娛樂場所獵豔，不過在他的心中，女友與女性玩伴的存在與價值並不同。

而雙子座的男生一旦有錢了，他們並不會絕情的與女友分手，但貪玩的個性會變本加厲，甚至還會將女友蒙在鼓裡，儘管他們追求刺激，但內心仍渴望擁有安穩的生活，因此儘管在外面玩很兇，仍希望將女友留在身邊，成為他的避風港。

3.雙魚座

雙魚座的男生不安於現狀，身上沒有錢時，他們儘管有賊心但沒賊膽，而且很需要有人陪伴，因此會擔心失去女友，但有錢了以後，他們就會開始動歪腦筋，想尋找新的對象，儘管內心曾經掙扎和猶豫過，但卻抑制不住內心的慾望，而且在與新對象的快樂中，漸漸將愧疚感稀釋掉。

(中時新聞網)