外傳台北市長柯文哲市擬辭黨主席惡補市政，台北市議員陳怡君11日公布一份台北市政府員工滿意度資料調查顯示，柯文哲和機關首長的滿意度和評分，連3年下降，痛批需檢討改進。

陳怡君說，根據研考會資料，109年度台北市政府員工滿意度調查報告，報告中對機關首長與柯文哲市長評價，滿意度分別為59.58％、48.31％；平均分數為77.40、73.81。與108年相較，機關首長評價減少約1個百分點，評分減少約0.2分，柯文哲市長滿意度則減少約6個百分點，評分減少約1.6分。

陳怡君指出，依今年台北市政府滿意度調查顯示，領導管理整體各題項仍維持中高滿意度水準，但有受訪者仍表示，特定機關主管或首長仍存在個人情緒管理不佳、無法傾聽基層意見以及其他無效領導現象。

陳怡君表示，針對工作環境與生活問題方面，受訪員工反應市府推動電子化，但核銷系統非常爛，一旦某環節出錯，最後還是得用紙本核銷款項，還有電子發票使用的要求過於嚴苛，有上級施壓要求各處室配合。

陳怡君指出，至於領導管理問題，有機關首長強勢，只會把一堆工作丟給同仁，然後列管、檢討，動不動就說要懲處同仁。而在人力資源管理方面，遇缺不補、對業務執行性質所需時間不明，導致工作士氣低落，並且每年都填寫員工滿意度調查，每年機關、工作環境從未改善過，甚至有同仁被調離原單位。

對此，北市副發言人戴于文表示，員工滿意度是提供給首長管理參考之用，目的在於讓市政推動更為順利，不應淪為政治工具，柯文哲上任以來相當重視內部調查，也會針對市府同仁的建議檢討改進。

戴于文強調，柯文哲六年來行程滿檔，建立晨會制度，解決各種市政難題，也獲得不錯的成績，對於外界批評無心市政，呼籲有心人士不要用政治口水打擊市府同仁的士氣。

(中時 )