看好後疫情網購商機與雙12市場潛力，各大通路、電商平台推出各式優惠力拼年終買氣，看準消費者熱絡買氣與回饋忠實會員，電商奧丁丁彙整旗下旅遊、旅宿與精選小農商品等近百項選品，推出會員日快閃優惠活動，祭出全年最優惠的折扣，精選商品全面67折起。奧丁丁體驗行銷經理林言任更分享，會員制推行迄今，體驗會員平均消費金額成長近3.5倍。

奧丁丁旗下涵蓋奧丁丁市集OwlTing Market、奧丁丁體驗OwlTing Experiences 、奧丁丁揪你OwlJourney 三大平台，看準會員制風潮，第三季宣布推出鑽石會員制，成為全台第一家同時提供食、住、樂多元服務訂閱制的電商。

看好雙12龐大商機，奧丁丁宣布即日起至12/12推出會員日快閃優惠，精選近百項商品，涵蓋台灣嚴選農產食品、國內旅遊行程、精選質感旅宿，推出全年最殺優惠回饋消費者。

奧丁丁體驗行銷經理林言任分享，「以旅遊業來說，奧丁丁體驗是全台唯一推出訂閱制服務的線上旅遊平台，會員更可同時跨平台享有旅宿及在地好食好物等多重折扣，相當划算。」他表示，自第三季推行會員制以來，體驗會員平均訂單消費金額相較於一般民眾消費成長約3.5倍，有效提升旅人消費意願及平台原有客單價。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱則表示，會員制為產業趨勢，奧丁丁優勢在於涵蓋多元事業體，可提供跨平台優惠，「我們以網路公司思維經營會員制，目前已彙整旅遊、旅宿與農產食品三重優惠，明年將搭配進出口及FinTech服務，並進一步串連B2B與B2C各事業體服務，規劃更多種類優惠。」

王俊凱表示，會員制為奧丁丁上市前商業模式調整與營收體質優化，透過犧牲既有平台利潤，培養忠實客群，促進跨平台流通，擴大版圖，「公司要走得久遠，一是產品品質，二是服務到位，相信會員制可同時增強兩者力道，讓奧丁丁走得更遠。」

(工商 )