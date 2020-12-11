丁噹10日晚間舉辦「我要我精彩」線上演唱會，吸引破百萬人次觀看，丁噹邀來袁詠琳驚喜出場，她們近來組成「噹辛一點」，現場又唱又跳新歌〈我要我〉，氣氛熱鬧，2人分別作為五月天阿信、周杰倫的師妹，一起共同飆唱彩蛋歌曲〈說好不哭〉致敬師兄，袁詠琳自信放話表示跟丁噹的合作詮釋〈說好不哭〉希望能成為全球最好的女聲合唱版本。

丁噹在預告中深情說「這是2020第一場演唱會，也是2020最後一場演唱會」，更在台上表示2020對於她而言，除了自我突破嘗試挑戰真人秀《乘風破浪的姐姐》，也收獲了很多新朋友，「我今天也想把這份愛傳遞給大家，希望大家不害怕孤獨，就算遠距離，但愛意也可以穿越萬水千山互相陪伴。」她特地獻唱〈天使〉送給眾人，感謝在今年給大家帶來溫暖和安定的人們，全程1個半小時的演唱會，她在尾聲飆唱〈猜不透〉、〈我愛他〉引得觀眾不斷留言「求安可」，劃下完美句點。

丁噹日前舉辦線上演唱會。（相信音樂提供）

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