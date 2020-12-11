波音737 MAX停飛超過一年半，雖然在上個月終於獲得美國聯邦航空管理局（FAA）獲批復飛，巴西高爾航空（Gol）本周更搶在美國的航空公司前，首先再飛波音737MAX。然而，波音737MAX一大重要海外市場大陸，當局卻未有透露何時會放飛波音737MAX，更表明「沒有時間表」。

根據《香港經濟日報》報導，波音最新窄體客機737MAX年前在5個月內，分別發生了印尼獅子航空JT610、埃塞俄比亞航空ET302航班2起空難，而且全機盡毀，導致346人死亡。大陸民航局2019年3月率先下令停飛波音737MAX，其後多國紛紛跟進，最後美國也宣布停飛，打破了國際民航業多年來由美國FAA號令，各國自動服從的慣例。

目前波音737MAX好不容易再獲FAA放行，但看來仍有相同難關要過。除了新冠肺炎疫情重創全球航空業，以致飛機訂單大減，大陸態度也相當關鍵，這不僅關係波音737MAX，是否能在大陸的天空飛行那樣簡單。

報導指出，波音737MAX這大航程、中容量窄體客機，非常適合拓展大陸為數巨大的中小城市民航市場，波音737MAX停飛前，大陸各航空公司的訂單各共近500架，約占該機全球總訂單10%，並掌握近100架已交付737MAX，比美國70多架還多。而大陸市場在2015及2016年，分別占波音飛入13%及11%。但隨著美中關係交惡後，加上737MAX出事，波音這幾年幾乎再沒有在大陸售出客機。

由於全球疫情延燒，大陸航空市場變得更加重要。航空業組織亞太航空中心（CAPA）數據顯示，大陸今年已超越美國，成為全球最大民航市場，時間點比國際航空運輸協會（IATA）提早4年實現。大陸疫情控制見效下，今年民航業表現良好，10月載客量已恢復至去年同期近90%。

對此，大陸民航局局長馮正霖表示，局方和FAA與波音交換意見時，明確提出了陸方復飛的三原則：飛機設計更改必須獲得適航批准；駕駛員必須得到充分有效的訓練；兩起事故的調查結論必須明確，而且改進措施必須有效。基於這三項原則，737MAX是否復飛，大陸民航局「沒有時間表」。

(中時新聞網)