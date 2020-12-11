辛曉琪原定在19、26、27日分別於台中、台北舉辦「回報以歌」演唱會，主辦單位11日無預警宣布3場演唱會延期至明年春天舉辦，並表示現因秋冬防疫專案考量，加上許多年長粉絲擔心疫情再度爆發，頻頻詢問是否延期、退票，因此即使演唱會目前已在最後籌備與彩排階段，主辦單位與藝人協商後宣布延期，盡快於近期公告退換票詳細資訊。

辛曉琪一聽到演唱會確定延期，心情複雜，形容就好像當頭被潑了一桶冷水，不過近來收到很多朋友安慰「好事多磨」，就心寬許多，她本來想在2020年底唱歌給大家聽，「能夠在台上分享我喜歡的音樂，這是一件多麼美好幸福的事，但計畫真的趕不上變化，也尊重主辦方為了觀眾健康安全的考量，可以理解這樣謹慎的態度」，最後祝福粉絲們健康快樂，她心情已平復，對明年演出滿心期待，向歌迷喊話：「明年2021，我們真的不見不散。」

雖然演唱會暫緩，向來疼愛粉絲的她，昨宣布將在26日於台北有園飯店U HOTEL的地下室會議廳舉行緊急開催的歌友會，希望在年底與粉絲見面、近距離互動，歌迷當天只要釋出「回報以歌」演唱會票券或紀錄即可免費入場。

(中時 )