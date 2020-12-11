炎亞綸近日推出新創作單曲〈摩登原始人〉，視覺上邀來藝術家聶永真、KRIS KANG、張以得等人設計，首先釋出完全看不到臉龐、蓋上小丑圖意象的預購主視覺，再加上透過特殊膠感妝力求返璞歸真的概念，呈現出力求突破外在的框架，希望大家能把重點放在音樂上。

炎亞綸在臉上畫上雀斑，運用特殊的膠感妝模擬新生兒的皮膚皺摺，肢體表現上也更隨性自在，藉此呼應專輯心靈環保的核心概念，想傳達每個人的真實樣貌都值得被喜愛的理念，他當天挑戰透明膠感妝，笑說比想像中的容易多，「我幾乎可以素顏上陣，連底妝都不用，只要畫上雀斑，接著就靠蘆薈凝膠面膜來呈現，全程不到1小時，是花費時間最短的1次，一點都不擔心會傷害皮膚，非常保濕，只擔心拍完皮膚會變太好。」

而近來連日下雨，又發生有感地震，許多網友又提起炎亞綸過去的「下雨地震說」，甚至有網友把炎亞綸和《鬼滅之刃》角色「炎柱」合成製作成梗圖，炎亞綸昨在IG轉發，打趣：「最近都在練全集中呼吸，抱歉，讓大家受驚。」

(中時 )