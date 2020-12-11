台灣近日來自印尼的境外移入確診個案遽增，11月底曾單日新增20例印尼籍移工確診。一名印尼籍、嫁來台灣已久的新住民媽媽表示，日前她到九份遊玩時，被路人當眾說「滾出去，你會感染！」讓她當場嚇到、感到委屈很想哭，之後陰影一直在她心裡，導致不太敢去人多場合，她難過地說「歧視原來一直都在」。

該印尼籍的新住民媽媽在臉書「靠北景點2.0」發文說，她日前與老公為了慶祝買房，一家人假日到九份遊玩，因為街上人潮眾多，她竟被一位路人當眾說「外勞仔怎麼來這，滾出去，你會感染」，其他路人聽到後紛紛轉過頭看她，也有人挺身而出制止該路人，而她當下沒有反駁，只是站在街上傻住，之後才發文坦言當下其實很想哭，「我嚇到了。」

印尼籍的新住民媽媽遭路人說「滾出去，你會感染！」，讓她嚇得不太敢去人多的場所。（圖／翻攝自臉書 靠北景點2.0）

該印尼籍的新住民媽媽事後才知道近來從印尼境外移入的確診個案變多，才會造成部分人恐慌，該事件造成她心理有陰影，「我現在也不敢去人多的地方，因為我害怕又跟九份那次一樣，被人指指點點，造成別人的不安」，她說相信台灣人是善良的，但同時也能感受到歧視一直都在。

該印尼籍的新住民媽媽說，路上的外籍人士有可能是土生土長台灣人，有可能是久居台灣人士，那些鬧上新聞的逃逸移工、黑工為少數，「我有戴口罩，我守法，請大家看到我（來自東南亞的朋友）不要反應過大，謝謝你們的包容。」許多網友紛紛留言安慰她，「那是沒水準的人，不要傷心」、「你沒錯，錯的是那些戴著有色眼鏡的人」、「不要太在意別人，你很棒」。

(中時新聞網)