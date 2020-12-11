搶農曆春節圍爐商機，台北花園大酒店提供多元菜系美食供選擇，自2021年2月11日至2021年2月16日、農曆春節除夕至大年初五，由館內各餐廳廚藝團隊設計推出各式豐美珍饈，包含江浙料理、泰式合菜、自助百匯及奢華套餐等，滿足不同客層圍爐聚餐需求。

台北花園大酒店表示，春節期間消費者至館內各餐廳消費金額滿5,000元即可參加「春節抽抽樂」活動，樂獎項包括頂級奢華瑞穗天合國際觀光酒店套房住宿乙晚、台北花園大酒店套房住宿乙晚、嘉義天成文旅－繪日之丘住宿乙晚、台北花園大酒店PRIME ONE牛排館乾式熟成21天肋眼牛排雙人套餐等，消費者既可享受美食，還可試手氣抽大獎，觀喜迎新春好年。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，除夕夜至飯店享用圍爐團圓飯，已蔚為風潮，今年受疫情影響無法赴海外過年，預估更多人會利用春節假期期間到飯店廳用餐，台北花園大酒店早自半年前就開始接到客人詢問菜色且預訂餐廳。為此，台北花園大酒店決定今館餐廳均特別針對市場需求設計年節美饌，且中式宴席除有10人桌菜，亦針對小家庭設計的桌菜。另外，西式牛排館與泰菜餐廳亦有四人合菜。趙芝綺表示，目前各餐廳訂位詢問狀況踴躍，建議還沒預訂的消費者要早點決定，否則時間愈近愈難訂到位。

台北花園酒店「饗聚廚房」圍爐自助百匯，除夕每位1,688元＋10％、初二每位1,088元＋10％、初一及初三至初五每位899元＋10％，餐檯上應景佳餚無限供應。「PRIME ONE牛排館」米其林餐盤推薦精選套餐，每套3,080元＋10％，採用鮮活馬頭魚與美國極黑和牛肋眼心，演繹頂級舌尖盛宴。

適合大小家庭闔家聚宴的「會宴樓」除夕及春節則推出桌菜筵席，除夕「鴻運呈祥吉祥宴」六人宴席15,999元＋10％、十人宴席20,999元＋10％、包廂十人宴席32,999元＋10％，初一到初三春節圍爐饗宴十人宴席20,999元＋10％，除夕當晚並更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，包括包括捏麵人、書法、拉糖等活動。

「翠庭」中餐廳初一～初五則是推出春節限定菜單，港點單點NT$120元＋10％起，江浙中式美饌280元＋10％起，帶給饕客味蕾難忘感動；有別於傳統中、西式圍爐「花園thai thai」貼心提供小家庭四人合菜，道地泰式風味圍爐合菜每套3,888元＋10％，為新春團圓增添異國南洋熱情與暖意。

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(工商 )

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