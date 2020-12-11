中時新聞網直播。(中時新聞網)

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中天主播及中天「新聞龍捲風」節目主持人戴立綱接力上場，他說午夜後就無法在52頻道看到新聞龍捲風了，但大家可以訂閱YT，一樣會繼續監督政府。

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中天前主播王又正特別到中天門口廣場，向民眾致意，受到熱情歡迎。許多民眾紛紛他加油，也爭相與他拍照。王又正說， 也許是他以前常和民眾互動，所以和大家比較有感情。

中天新聞台遭NCC不予換照，中天向高院聲請假處分卻遭駁回，執照今(11日)到期，12日凌晨零時起，原有中天新聞52頻道也將消失。中天主播和來賓輪番開講，堅持守候中天到關台最後一刻。《中時新聞網》自今晚8點起現場也全程直播。

晚上８時，北市雖下著小雨，但許多民眾自動到中天電視台門前聚集，相挺中天。有民眾激動說，以前覺得台灣很民主，今天真的沒想到中天新聞竟然會被關台，尤其中天這兩年來一直陪伴他，收視率很好，民進黨真是「民主進步到了極點」、敢直接關台，太可惡。現場民眾並大聲合唱「朋友」，並高喊中天加油！

台灣大學新聞研究所前所長彭文正也到現場給予支持，並和中天前主播王又正「相見歡」，兩人感慨，台灣的環境原本就應像如此畫面，政治理念縱有不同，但都能自由發言、 和平共處，怎會容不下不同聲音？

(中時新聞網)