中天新聞台12日凌晨零時起告別有線電視52頻道，移往網路Youtube。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發布影片，痛陳今天12月11日，是台灣解嚴33年之後，民主史上最沉痛黑暗的一天！今天雖然告別52台，但中天新聞還在，新聞自由能不能起死回生，掌握在你我的手中。他拜託大家，以螞蟻雄兵的方式突破民進黨一言堂的封鎖，讓中天新聞在網路上的經營可以延續，幫忙分享，在大家共同努力下，相信捍衛新聞自由與多元意見的努力，總有一天會撐過黑暗，看到光明的那一天，打倒執政黨的一言堂！

以下是江啟臣影片大致內容：

今天12月11日，是台灣解嚴33年之後，民主史上最沉痛黑暗的一天！

就在今天上午，我與馬英九前總統等人，一起召開國際記者會，向世界各國媒體說明真相，從威權走向民主，從嚴格的出版審查到出版自由，從老三台到上百台，台灣的民主進程，一步一步走來，雖然緩慢艱辛，卻從來沒有倒退。

我們從未想像，在完成民主轉型，早已是開放社會的台灣，居然會有政府硬關新聞台的一日，中天新聞台被強行退出有線頻道，是我們民主社會的重大倒退，更宣告了新聞自由在台灣已經死亡！

對照總統府在今年5月份所流出的密件中對於NCC委員的描述，我們更懷疑中天不予換照的劇本，早就已經寫好了，顢頇無能，屈從上意的NCC，已經自我閹割為政府控制言論的打手，無視社會多數反對關台的聲浪，誰最敢批判政府，踢爆弊端，NCC就拿誰開刀，就算52台空著也不讓中天新聞播送，實在醜陋至極！

如同政府對萊豬開放的態度一樣，這個政府為了達成目的，不擇手段，不惜針對民眾，傷害民眾，民間有不同的意見，就派人去查民間業者的水表，讓人民噤若寒蟬，不敢有不同的聲音，政府至今仍不知道這樣的作法，不但是關掉單一媒體，更是關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。

自從1994開台至今，26個年頭，中天不分黨派，始終扮演監督者的角色，不僅批判執政時的民進黨，也監督執政時的國民黨，並不因為誰執政而改變自己監督政府的態度，今天政府強行剝奪的，不只是一家新聞台播送的權利，更是上百萬廣大收視者的權益，人民不要一言堂，渴望有人替他們說「政府不願意說的話」。

關掉一家26年來始終不對所有的「執政黨」退讓的新聞台，就是想在這個開放的社會，把人民的喉舌毒啞，把人民的眼睛弄瞎！

雖然如此，我們不能放棄，不能讓執政黨的瘋狂與貪婪得逞！今天我們雖然告別52台，但是中天新聞還在，新聞自由能不能起死回生，掌握在你我的手中。

啟臣拜託各位，以螞蟻雄兵的方式突破民進黨一言堂的封鎖，讓中天新聞在網路上的經營可以延續，幫忙分享，在我們共同努力下，我們相信，捍衛新聞自由與多元意見的努力，總有一天會撐過黑暗，看到光明的那一天，打倒執政黨的一言堂！

(中時 )