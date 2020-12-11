2001年9月11日晚間，台北監獄發生重大劫囚事件，珠寶大盜陳清課，利用戒護就醫機會，由4名歹徒持開山刀從龍潭804醫院強行劫走，全程不到1分鐘。整個劫囚過程宛如電影情節，原本行動不良於行的陳清課，瞬間生龍活虎、飛身撲向劫匪接應車輛，成功脫逃。

涉及台北市金福山銀樓搶案的陳清課(50歲)，越獄當天下午以眼睛腫脹為由至衛生科就診，陳清課向獄方醫師表示，眼睛疼痛難耐。台北監獄內由於沒有眼科醫師，衛生科醫師於是同意送往八○四醫院戒護就醫。台北監獄因人力不足，晚間才安排戒護就醫，而且 僅由李姓管理員及1位替代役兵員，押著陳清課就醫，804醫院初步判定是結膜炎，眼睛才會腫脹。

珠寶大盜陳清課裝病坐輪椅戴腳鐐就醫，見友人接應立刻生龍活虎，跳上贓車逃逸。（資料照片）

陳清課因脊椎受傷開刀，就醫時必須坐輪椅陳，當時雖上腳鐐、並沒有上手銬。晚間8時許就診結束 ，2名管理員押解陳清課至門口等計程車時，原本不良於行的陳清課， 突起身持柺杖攻擊潘姓替代役男，致潘某倒地。李姓管理員趨前嚇止時，一輛QD-1771號贓車，突疾駛至醫院急診室門口，車上共3名劫匪。全身病痛的陳清課，突然搖身一變為運動健將，以鯉魚躍龍門姿態，飛身撲進贓車內，上半身衝進車內、下半身還卡在車外。李姓管理員趨前阻擋，車上劫匪迅速把陳清課拉回車內，前座劫匪並開門持開山刀丟向李員，嚇令管理員不得再追趕。李員雖將開山刀丟向贓車制止，該車迅速駛向醫院側門，由另一輛待命中的自小客車接應，5人迅速逃逸。

2管理員迅速向台北監獄回報，但獄方並沒有及時通報警方全面攔檢，迄獄方發現事態嚴重通報桃園縣警局。警方動員圍捕時，5名歹徒早已不知去向，只能在現場、及贓車上採指紋，並初步偵訊2管理員。

這起軍醫院劫囚案震驚社會，桃園縣警方會同刑事局偵三隊展開偵辦，各地警方並發佈要案查緝專案，最後，珠寶大盜陳清課在越獄逃亡近2個月後，被刑事局偵三隊 、桃園縣刑警隊組成的專案小組在花蓮縣長虹橋附近逮捕，警方查出，陳清課越獄原本係追殺女友「小蘭」，追討千萬元的贓款，並打算狠幹一票後，逃亡大陸，但逃亡過程全被警方監控，再度回籠。警方表示，陳清課在獄中就已經籌劃越獄逃亡，並且曾經以相同方法嘗試越獄失敗後，才再次得逞。

越獄的陳清課曾犯下多起銀樓搶案，有珠寶大盜之稱，被劫囚成功後警方展開全台追緝。（資料照片）

珠寶大盜陳清課因涉及永達鐘錶、金福山銀樓等多起強盜案被羈押台北監獄，由於陳清課落網後仍有一千多萬元贓物沒有現身，陳懷疑其女友「小蘭」夥同其弟企圖私吞，一直積極打算計劃越獄報復，所以在2001年8、9月間陳清課不斷找尋其昔日同夥會客，計劃逃獄。

警方調查陳清課懷疑女友侵吞千萬珠寶搶案贓款，透過會客密謀越獄要追殺女友。（資料照片）

警方調查，陳清課逃亡後，都由煙毒犯陳金堂負責接應安排，並沿台北縣三峽、新店方向藏匿，而刑事局偵三隊監控發現，陳清課仍在北部活動 ，但其女友「小蘭」和前夫都聞訊失蹤，研判陳清課會再犯下大案後，逃亡大陸。2001年11月7日警方得知陳清課等人準備到台東石梯坪風景區遊玩，晚間6時許，專案小組發現其平日所使用的車輛出現在花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近，見機不可失，立即以前後包抄的方式，將陳清課所乘坐的車輛攔截到案，警方在車內逮捕陳清課和新結識的張姓女友，及接應的陳金堂及其台東謝姓友人。珠寶大盜亡命逃亡2個月後落網，這起宛如電影情節般的劫囚越獄案，才宣告落幕。

(中時新聞網)