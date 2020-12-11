大陸女星范冰冰因逃稅風波，遭到封殺，還被列入劣跡藝人名單，讓她前陣子復出的一切準備都化為烏有，連主演電影都遭到AI換臉，相當悽慘；日前范冰冰突然開直播，讓粉絲看她美美吃東西，但眾人看到她淪落變吃播網紅，都相當震驚。

范冰冰9日晚上開直播，原先網友以為她是要介紹代言產品，但注意到她是在一間高檔餐廳，開始罕見「吃播」，有鵝肝醬麵包、奶油義大利麵、生蠔等美食，她吃到喜歡的味道，都會表現出欣喜的樣子，食量也讓網友刮目相看，發現她「真的很會吃」。

日前范冰冰突然開直播，讓粉絲看她美美吃東西，但眾人看到她淪落變吃播網紅，都相當震驚。(圖/ 摘自微博)

不過，網友看完范冰冰吃播後，紛紛感到難以置信，因為她曾是身價不斐的女演員，變成四處可見的吃播網紅，感慨女神已經回不去最好的時光，「好難想像范冰冰吃播」、「人長得好看，做什麼都好看」、「希望女神能開開心心啊」。

短短幾年內，女神被拉下神壇，儘管范冰冰多次想找機會復出，但都沒有好結果，也讓粉絲不免替她難過。

(中時新聞網)