中美關係面臨歷史新關頭！王毅: 雙方應當相向而行，共同努力！

大陸國務委員兼外交部長王毅在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會發表演說時表示，今年的中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面，美國國內的反華勢力對中國大陸毫無理智的打壓制裁，這些人的倒行逆施該收場了。

王毅在演講中表示，今年是全世界最需要團結協作的時候，美方卻在單邊主義的道路上越走越遠，成為當今國際體系的最大破壞性因素。

王毅表示，美國國內的反華勢力，出於一己私利和政治偏見，對中國進行不擇手段的造謠抹黑，毫無理智的打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入「新冷戰」的深淵。美方這些人的倒行逆施該收場了！如果繼續執迷不悟，不僅將損毀美國自身的信譽，危及世界的和平穩定，也終將被世人和歷史所唾棄。

王毅說，中美關係呈現的複雜性已經超越了雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量與抉擇。中國捍衛的不僅是自身的合法權益，更是各國的共同和長遠利益；中方維護的不僅是規範中美交往的政治基礎，更是各方都應遵守的國際關係準則；中方追求的不僅是本國的正當主張，更是為了伸張國際公平正義。

(中時新聞網)