中天新聞台今(11)日深夜11點59分起將從52台消失，並將轉戰網路平台。(本報資料照)

NCC不予中天新聞台換照，旺旺集團董事長蔡衍明曾上街頭捍衛言論自由，更豪氣表示，政府不負責是政府的事，「中天的人我會負責」，他不會讓中天人抬不起頭來。他也多次在臉書吐露心聲，感謝中天同仁們表現出來的認真、團結與韌性，令他感到驕傲和感動。

其實在10月26日聽證會中，蔡衍明親自出席，就是要捍衛中天新聞人的工作、尊嚴和專業。他也痛批，中天撤照，完全就是政治操弄！七位鑑定人原應該秉持新聞專業，但卻先入為主、未審先判！其中五位當天更是先離席，漠視新聞自由；他直言，NCC利用國安、中資卻找無證據，截圖借題發揮，藉機污辱中天新聞人的能力！其實就是政治問題。

蔡衍明11月21日晚上也現身自由廣場發表公開演說，除了感謝群眾支持對中天電視台和新聞自由的支持外，更呼籲政府官員，愛台灣就是要讓台灣愈來愈好，讓老百姓能夠「過好日子」。後來，他也在臉書說，中天關台，原因是中天非民進黨喜歡的聲音，而正是這樣，台灣需要一個中天！21日的遊行令他非常感動，十分感謝大家對中天新聞台的支持。

然而，NCC委員會議於11月18日決議否決換照申請，中天電視緊急聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位，台北高等行政法院日前駁回中天提出的假處分聲請，中天抗告書9日已送最高行政法院審理，而最高行政法院今(11日)駁回中天假處分案抗告。

當法院裁定假處分駁回後，蔡衍明則在臉書寫下，司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡，難道中華民國從今天起走入獨裁政府？對此，他感到非常痛心與失望，痛心的是，中天新聞每一位同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然！失望的是，所謂司法、行政與立法三權分立的中華民國，今天民進黨政府已實質掌控行政與立法二權，如今，司法若不能實現公平正義、保護人民的權利，將是中華民國的悲哀！

而在中天即將面臨關台，蔡衍明10日晚間也在臉書感謝中天同仁們表現出來的認真、團結與韌性，讓他真的好窩心、很感動，更是驕傲，也感謝到中天大樓前支持的鄉親朋友們。

(中時新聞網)