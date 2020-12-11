台南市文化局去年啟動研究調查，考據普羅民遮大街、熱蘭遮城、大員市鎮原始樣貌，未來將透過AR、VR等虛擬實境，在建城400年之際讓人們感受400年來城市今昔面貌。圖為17世紀普羅民遮大街模擬圖。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南2024年迎接建城400年，台南市長黃偉哲以「奧運」規格籌備，除持續營造歷史街區風華，彰顯城市歷史面容，明年上半年也將公布建城400年主視覺；另，台南市文化局從去年啟動考據熱蘭遮城、普羅民遮城、大員市鎮原始樣貌，屆時將以虛擬實境還原城市400年風華。

黃偉哲表示，台南過去式、現在式都緊扣著未來式，不論辦活動或古蹟修復都極富文化氣息，尤其，文化資源豐厚也帶動了觀光成長，持續透過藝文、文化資產累積建城400年能量。

文化局長葉澤山表示，大家都知道台南是古老城市，但光靠過去古蹟、歷史建築單點呈現，較感受不到城市歷史感的氣味，隨著包括麻豆、新化、玉井、鹽水、府城等歷史街區老屋立面改造，更容易引領人們走進台南歷史。

他說，台南歷史街區振興自治條例明年邁入第10年，從公部門四處拜託民間私有老宅參與到現在至少需排隊2年，惟隨時空背景不同，明年也將啟動修正歷史街區自治條例，讓非屬歷史街區但具保存價值的老屋群落者，也能被保存下來，為文化首都留下更多文化資產。

葉澤山說，歷史街區自治條例上路以來，民間參與私有老屋保存超過200位，目前5個歷史街區也有很多重要節點，透過整體營造點亮歷史街區，更為彰顯效果，此外，觀旅局也搭上歷史街區推廣民宿，透過歷史街區解決了非法民宿經營的盲點。

另，台南市也串聯規畫包括蝸牛巷、信義街、新美街等等巷弄老房子，從點到線到面，讓整座城市更具歷史風華。

(中時 )