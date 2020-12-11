經歷過動盪不斷的2020年，不少人對生活感到不安，甚至感到迷失，為此台北W飯店標榜將在2021年與客人一起找回生活的熱情，以及內心最深處的渴望，感受W品牌核心價值「LUST FOR LIFE恣享生活」的宗旨，特別設計全新「Lust For______ 恣意狂享」住房專案，即日起訂房只要官網最優惠房價再加21元即可入住，並以「2021」這組數字為概念貫穿專案，W飯店期許透過豐富的專案內容作為2021年美好的開端。

台北W飯店總經理唐皓維表示，經歷了大環境的低潮，大家的生活型態因而改變，在無法出國的前提下，重新找回生活重心與熱情成為2021年的新課題。台北W飯店為傳遞W品牌精神「Lust For Life恣享生活」，希望賓客們能透過在館內停留的時間重新檢視生活，將重心回歸自我，並跟著W恣意狂享，重新找回對生活的熱情。

台北W飯店的「Lust For______ 恣意狂享」住房專案，只要官網最優惠房價再加21元即可入住，包含雙人4,042元餐飲抵用金、延遲退房至下午兩點，與「恣意狂享券」乙張。房客只要在2021年6月30日前憑「恣意狂享券」，即可以每項2,021元的優惠價分別體驗「AWAY SPA潤澤護膚臉部療程乙次」、「the kitchen table DOMIN-ATE玩味 饗食雙人晚餐」、「紫艷中餐廳辣烤鴨乙隻佐Bloody Mary主題調飲四杯（使用期限至2021年3月31日）」、「紫艷酒吧或WOOBAR調飲十杯」或全新開幕的「台中豐邑MOXY酒店標準客房住宿乙晚（不含早餐）」，上述五項優惠限購乙次。若覺得意猶未盡，凡訂此專案的房客則可再以每人每房2,021元的優惠價續住（每房最少兩位，至多三位，僅限續住一晚），如遇農曆年節2021年2月10日至15日入住，即有機會獲得「牛轉錢坤好運紅包」2,021元住宿禮券乙張。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )