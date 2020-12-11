蔡燦得、葛蕾、林嘉俐、謝祖武11日出席大愛劇場新戲活動，與改編真人故事主角相見歡。蔡燦得有別過往，這回挑戰飾演愛喝酒、愛打麻將的小吃店老闆娘，林嘉俐爆料，蔡燦得一開始本來是演仙女角色，沒想到竟自薦演「酒女」，蔡燦得自爆私下愛喝，也想挑戰看看不同角色，但昨看到角色本人，苦惱該如何詮釋，一度想問導演能否換角。

蔡燦得回憶，自己以前常喝到不省人事，有次最誇張經驗，因為喝太醉下不了計程車，司機每叫她起床一次，她就塞1000元給司機，叫司機讓她再睡一下，拖磨許久實在沒辦法，司機只好請蔡燦得住家的管理員，把她抬到大廳沙發躺，也把錢交由管理員，直到她隔天醒來才得知自己誇張行徑，她說「真的是碰到好心人，上天待我不薄」。

葛蕾過去多為客串，難得接演大愛戲劇，這回飾演女主角林嘉俐的姊姊，角色個性脾氣不好，個性較為突出。謝祖武睽違20年再接演大愛劇場，他說「可能別的演員太滿檔期，也可能是角色適合」，劇中飾演林嘉俐老公，形容角色「困在太太和岳父之間，動彈不得」，很能體會角色心境，因為結婚當晚「突然發現又多了一對父母」。

(中時 )