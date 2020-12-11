民進黨政府8月底拍板開放爭議多年的萊豬進口台灣，引起在野黨高分貝痛批，對於是否在包裝予以標示問題，朝野意見僵持不下，行政院長蘇貞昌11日在立法院備詢時表示，針對《食安自治條例》，會有一個統一的規範。對此，前民進黨立委林濁水卻感嘆，「台灣藍綠朝野政策忽左忽右，台灣可憐啊」。

對於《食安條例》，新北市長侯友宜說，因為等不到中央的做法，所以地方政府才不斷站出來，既然院長願意統一來做，那統一做就是把萊豬標出來，統一讓民眾一目瞭然，這才是最重要。

中華民國養豬協會理事長楊杰11日在國產豬肉標章宜蘭場活動上，當著農委會官員及中央畜產會董事長、前農委會主委林聰賢的面明白地表示，政府要開放萊豬入台，「不管消費者、產業者都不支持」。他並呼籲台灣養豬業者要自立自強，將在地飼養，健康、衛生又安全好吃的在地豬肉生產出來。

林濁水11日在臉書有感而發表示，「台灣藍綠政黨的政策忽左忽右，長期立場跳躍自我矛盾地互毆，寃寃相報沒完沒了，是不負責任的典型表現，而台灣民眾和國外不同的地方在於，不會一心一意想白吃，不必付錢的午餐。他感嘆，台灣民眾對負責任意識的概念，根本還是巨嬰，只想享受，卻不願付出。

拜登,克林頓都提增稅政見卻當選.是因為他們知道負責的左翼政黨理當如此,而民眾則承認不能不付費白吃午餐.但台灣減稅兩黨一致贊成,都成右派黨;提增加社福無異議通過,都成左翼.可以左右矇混,因有成人骨架卻只顧吃奶不付錢的巨嬰民眾叫好.於是一在野,兩黨樂得既轟轟反萊肉,反福食,又烈烈批執政的參加CPTPP無方,簽貿易協議無能,長期立場跳躍自我矛盾地互毆,寃寃相報沒完沒了.可憐啊,台灣! 由林濁水發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)