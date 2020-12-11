台中市府民政局攜手台中市沐風關懷協會及台中市眾教會，12月18至24日在市府廣場前舉辦「2020台中好耶誕」耶誕周活動，邀請裝置藝術大師林揚設計全台最綠能、最環保的耶誕樹主燈，24日有千名耶誕老公公齊聚報佳音，傳遞幸福的愛、關懷與希望。

民政局長吳世瑋表示，台中好耶誕活動將由18日舉行的「耶誕點燈晚會」拉開序幕，屆時將由市長盧秀燕與基督教牧師、天主教神父等，攜手點亮高達9公尺的耶誕樹主燈，祝福城市及民眾，期望大家能幸福、平安、喜樂。

吳世瑋強調，有別於傳統耶誕樹，此次邀請到裝置藝術大師林揚來設計活動耶誕樹主燈，將耶誕節意象結合公共藝術，以簡約、現代、時尚風格來做呈現，形成與眾不同的特殊耶誕風格。

最特別的是樹體中央採中空設計，民眾可進到樹體中央內，與具特色風格的耶誕樹拍照打卡，不同於以往的新視覺焦點，勢必會成為台中好耶誕的新亮點。

民政局強調，耶誕周壓軸活動，將於24日晚間7時半舉行平安夜耶誕晚會，晚會除了透過百人詩班獻唱磅薄有力的詩歌頌揚，將平安的祝福帶給所有的市民及來到現場的民眾，現場還號召千名耶誕老公公齊聚市府廣場報佳音，歡迎市民邀請各地親友前來市府廣場參加，感受歡樂的耶誕氣息、領受平安的祝福，還可做公益將愛心送到城市中各個角落。

(中時 )