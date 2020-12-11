今年驟逢百年大疫，媒體遭遇哪些挑戰？又該扮演甚麼角色？11日一場兩岸媒體座談會，與會學者認為在此非常時期，民眾要的不外乎「可信、可靠、可核實的資訊」，此時政府應該維護媒體健全運作，把媒體當作助力，共同防疫。與會者也認為「假新聞」是兩岸正規媒體共同對抗的對象及共同的責任。

為了在疫情期間維持兩岸新聞交流、了解新冠疫情給媒體帶來的衝擊、影響及因應之道，中國新聞學會與中華全國新聞工作者協會11日舉辦「海峽兩岸新聞交流視訊座談會」，邀請兩岸媒體業者及學者專家探討疫情常態化下的「融媒體社會責任」。

人民日報社新媒體中心副主任劉曉鵬表示，今年經歷了艱難的一年，如今疫情又有抬頭之勢，不能疏忽。他認為，疫情之下媒體有義不容辭的社會責任，包括：做好媒體本分、紓解公眾資訊焦慮，提供有品質的新聞、有價值的服務，還要構建媒體與公眾之間的新型關係，打造用戶參與內容生產和資訊傳播的共同體。

他表示，二月時疫情最緊張時，人民日報社新媒體每天推送彈窗超過100次，是平時的10倍，派出的團隊在武漢駐守了3個月，真實記錄了武漢金銀潭醫院的抗疫日常，做成一部28分鐘紀錄片，傳遞人性光輝。

《聯合報》社長游美月表示，今年年初突來的疫情讓大家差點停止呼吸，回過神來，各種生活日常都不一樣了：7000萬人確診、150萬人病逝，機場淨空、觀光熱點零遊客、中東朝拜人員稀疏、紐約街道空無一人。新聞產業的新常態又是如何呢？由於廣告大幅減少，美國有3.6萬名記者失業、放無薪假或減薪，美國有60家、澳洲有150家地方報紙停刊；許多媒體將新聞部辦公室線上化、退租或賣掉原辦公室；許多主播想辦法把家裡改造成攝影棚。台灣疫情雖沒有歐美嚴重，但報紙、廣電等媒體的廣告腰斬，另一方面民眾對新聞內容的質和量反而需求更高。

游美月引述ICFJ（國際記者中心）今年5、6月調查，媒體工作者報導新冠疫情時其實也承受極大心理壓力，還擔心失業或其他財務相關問題，另一方面工作量加大也令身體不勝負荷。聯合國教科文組織則舉出疫情期間9種假新聞包括：新冠肺炎的來源與散播；錯誤或誤導的數據；經濟影響；詆毀記者或是有信譽的新聞媒體；醫藥科學：症狀、確診、療法；對社會與環境的影響；政治化；以詐欺獲利的內容；明星造成的假新聞。例如美國有「5G助長疫情」之說、台灣3月有衛生紙之亂，國外傳言「威尼斯天鵝、海豚、鱷魚現身」，結果都是假新聞。

游美月並認為，媒體的因應之道就是明辨假新聞、提供迅速及正確訊息、堅持社會責任、守護媒體品牌價值，如此才能迎戰新常態，應變轉型。

(旺報 )