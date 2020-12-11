2020海峽兩岸年度漢字11日在台南學甲慈濟宮揭曉暨筆會，書法家揮毫，由左至右分別為書法家王為權、嚴建忠、陳嘉子、陳美秀、中華書學會長張炳煌、中國時報董事長王丰、台南學甲慈濟宮董事長王文宗以及台北書院山長林谷芳。（林誌鈺攝）

以展現漢字藝術精髓，延續漢字傳統文脈為宗旨，由《旺報》、《海西晨報》共同舉辦的海峽兩岸漢字節，自2008年開始迄今已邁入12年，是全球唯一由兩岸共同評選的年度漢字活動，11日在台南慈濟宮揭曉2020年最能代表兩岸民眾年度心聲漢字「悶」。

活動每年都會選出象徵著兩岸民眾年度共同心聲的漢字，自2008年起已陸續選出震、生、漲、微、平、進、轉、和、變、創、望、困等字，由這些字亦可觀察到這10幾年間兩岸關係的變化。

今年漢字節活動共創下1520萬人次的歷史新高，更較去年近千萬人次參與票選人數大增5成，最終「悶」字從「勢」、「濟」、「活」、「健」、「過」、「愛」、「悶」、「關」、「合」、「制」等40個入選漢字中脫穎而出，以87.8萬獲選為2020年度漢字。

11日年度漢字揭曉大會由醒獅團揭開序幕，包括中國時報董事長王丰、台南學甲慈濟宮董事長王文宗、台北書院山長林谷芳、中華書學會長張炳煌、書法家嚴建忠、陳美秀、陳嘉子、王為權等共同參加揭曉大會暨筆會，並由張炳煌公布了年度漢字。主辦單位之一的《海西晨報》社長暨總編輯陳煒明透過VCR解讀年度漢字「悶」獲選的意義。

張炳煌表示，這個字選的非常切題，不管兩岸哪一個地方，每一個人今年真的是被悶住了，很多事情也解不開，到底為什麼？有時候也解釋不清楚，大家的心聲完全反映在「悶」字上面。從會意字的角度來看，「悶」就是一個「心」擺在「門」裡面，當然人的心要是被門框住，自然就會感到非常鬱結，了解這個字的意思之後，也很切合大家過了一年的心聲。一定要期待怎麼解開「悶」，能夠解開的話，就能把這個「心」從「門」拉出來，每一個人就可以悠然自得，就可以「解悶」了。他強調，這個字不僅切題，也是每個人的心聲，最重要的就是怎麼解開它，這也是大家共同努力的心聲吧。

海西晨報社長暨總編輯陳煒明表示，這個「悶」字，有時讀去聲、有時讀平聲，有時作動詞、有時作形容詞。當作形容詞就代表一種狀態，所謂避而亂則悶，悶在其中的人，氣息不暢、心情鬱結。他說「當疫情肆虐，人們被迫封城封門，宅在家裡的時候，你的心情不悶嗎？當經濟不景氣影響你的收入，導致推遲家庭事業計畫的事後，你的心情不悶嗎？當兩岸交流受到阻礙，民生福祉受到影響的時候，你的心情不悶嗎？」

當作動詞代表一種行為，翻山阻隔，密不透風，使人心情鬱結，當然悶悶不樂。疫情下，賺錢難，困局重重、交流不暢，無法打開心扉，坦誠對話。大到世界格局來看，區域主義甚囂塵上，全球化浪潮迂迴轉進，同樣要問，利益薰心、溝通無門，試問2020年庚子年怎能不悶呢？

陳煒明表示，當前要從中華文化的根裡頭去尋找當下解困之道，封閉的門阻絕了心的溝通，破門而出則心之所至，天地寬闊；破門而出則否極泰來，春風化雨；我們要在困局中求破局。他認為，新冠疫情告訴人類，風險社會已經到來，但只要兩岸人民的心是向上的，溝通的門是敞開的，沒有什麼風險是是克服不了，沒有什麼難關是跨越不過的。

中國時報董事長王丰表示，各個年度代表字反映台灣內部、兩岸三地社會國家的氛圍，也反映整個社會、老百姓的期望。每逢庚子年，大家都認為一定會有大事發生，震撼當中，大家都感到庚子年好像還沒有過去的感覺，但兩岸三地的炎黃子孫都有一個堅韌的生命力，不然中華民族也不能綿延5千年以上。

王丰強調，漢字節最重要的意義就是要緬懷我們的祖先，同時薪火相傳，把我們悠久、優良的歷史文化，一代一代傳下去。我們身為炎黃子孫要充滿希望、充滿戰鬥力，因為我們這個民族，屹立在亞洲大陸5千年屹立不遙，不管像是新冠肺炎，或者任何人為障礙、矛盾、鬥爭等，都打不倒我們。

(旺報 )