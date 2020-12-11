中共總書記習近平今日主持中共中央政治局會議，會議強調，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。要強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展

會議認為，今年是新中國歷史上很不平凡的一年。面對嚴峻挑戰和重大困難，中共交出了一份人民滿意、世界矚目的答卷。中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成果，科技創新取得重大進展，改革開放實現新突破，民生得到有力保障，人民向心力、凝聚力進一步增強。

會議指出，明年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局，以慶祝建黨100周年。

會議要求，要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。

會議強調，歲末年初，要把困難群眾生活安置好，落實安全生產責任制，提前對「兩節」相關工作作出安排。要毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」各項工作，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。要做好「十四五」規劃綱要編制工作。

(中時 )