韓國瑜沉痛呼籲 盼共同支持台灣新聞自由及民主

最高行政法庭今(11日)將中天新聞台假處分抗告駁回，今晚成為中天新聞在52頻道的最後一夜。前高雄市長韓國瑜用直播聲援，向中天所有的夥伴致上敬意，並沉痛呼籲，未來一起支持台灣的新聞自由，也挺台灣民主。

韓國瑜在直播中指出，中天新聞台即將關門，我們好多好朋友充滿了感傷、憤怒，還有不捨，中天電視台700位新聞夥伴，這麼多年提供了一個優質、專業，而且幸福的電視台，很不幸得罪了執政黨，遭到了關門的命運。在這裡，他要向中天新聞台所有的夥伴致上敬意，謝謝你們，這麼多年辛苦了，讓我們可以看到一個這麼棒的新聞台所有的優質節目。

韓國瑜表示，他要向所有熱愛新聞自由，以及以台灣民主為驕傲的所有好朋友們，發出他內心最沉痛的呼籲，未來我們還有很多漫長的道路要走，希望我們大家一起堅持不懈，支持台灣的新聞自由，也挺台灣民主，「親愛的好朋友，我們一起加油！」

(中時新聞網)