第一屆屏東勞動大學舉辦成果展，共有800多名學員參加，一起秀出半年來所學成果，縣長潘孟安體驗配線課程。（潘建志攝）

屏東縣政府今年首度開辦勞動大學，針對增進勞工職能技術及證照開設34門課程，800多名學員經半年學習，11日舉辦第一屆勞動大學成果展。課程期間有學員每日從牡丹鄉，來回開4個小時的車到內埔農工上課，學習精神令人動容。

屏東縣政府開辦農業大學已6屆，成功吸引許多青農返鄉創業，成效良好。今年因此開設首屆勞動大學，委託屏東科技大學、內埔農工規畫相關課程，設計更多符合縣內產業需求，及更貼近勞動市場的勞工專長技術的課程。

內容有堆高機、起重機、素食中餐烹調、廢棄物處理等證照課程，協助勞工取得證照；無人機操作、室內配線、果蔬加工、養蜂等實務課程，幫助勞工學習技能。其中越南語課程大受歡迎，許多有移工事務需求的民眾都報名學習。

參加學員中有夫妻檔、父子檔，有學員每堂課都得從牡丹鄉開車北上，往返4個小時車程從未缺課，精神令人感佩。11日成果展上，學員分享課程感想，可可培訓班、素食中餐烹調、室內配線、果蔬加工班等6個班也在現場擺設學習成果。

縣長潘孟安表示，勞動大學首次開辦，希望透過公部門搭起的學習平台，讓勞工在本業中精益求精或學習第二專長，發掘自我潛能，甚至開創事業。未來縣府會持續調整課程，增加終身學習管道外，也會安排生活應用與休閒娛樂等課程，讓勞工放鬆身心，生活更加多元豐富。

(中時 )