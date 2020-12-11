幼幼台姐姐出身的米可白，近年轉戰戲劇圈有不錯的成績。在熱播劇《生生世世》中，米可白飾演的「明珠」深受觀眾喜愛。在近日劇情中，她決定動手術解決生育問題，特地到廟裡拜拜祈求平安，卻遇到小姑林雨宣冷嘲熱諷，米可白面對小姑酸言酸語，一反以前的木訥個性，罕見硬起來反擊回嗆。

由於米可白性格較溫和，從來沒有罵過人，演這場戲時，她笑說拍攝時非常緊張，雖然面無表情嗆小姑林雨宣，但心裡一直發抖」。

米可白與林雨宣有精彩對手戲 (圖/ 台視提供)

米可白此次難得展現與以往不同的角色性格，她也坦言，希望自己以後有機會飾演精明高冷企業家，能挑戰突破自我；林雨宣雖是被嗆的一方，但坦言看到劇本反而開心：「很棒！觀眾會覺得很爽。我比所有人都希望敏鳳被懲罰。我私下不喜歡衝突，因為如果被踩到雷，講話容易不留情面，所以能忍則忍，但如果是好朋友被欺負，我是絕對不會忍耐」。

而米可白雖然性情溫和，但遇到不公不義的事，她還是會反擊發出正義之聲；她透露曾經在火車上目睹性騷擾事件。當時有位女乘客在睡覺，旁邊一名男子在磨蹭椅背，米可白對此憤憤不平「我最討厭性騷擾，當下很火大，立即跟那女生說，那時還戴耳機，不知道自己音量有多大，三秒後所有人都在看我，那名變態也逃到隔壁包車廂」。

米可白自己也在臉書上公告自己要反擊了 (圖/ 米可白臉書)

(中時新聞網)