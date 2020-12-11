由前職棒球員羅國華促成的光復國小OB賽將要在明日開打，職棒球星周思齊、高國輝、高國麟等人都是校友，教練李正雄拿出舊照片憶當年，還爆料高國輝和高國麟有趣的綽號。

李正雄透露，高國輝小時候綽號叫「高K」，原因就是因為小時候常常被對手三振，這個綽號跟著高國輝直到高中，不過後來高國輝成長成大砲型選手，2015年還以39轟拿到全壘打王，至今仍是中職單季最多轟紀錄，今年也拿到東山再起獎。

提到高家4兄弟，李正雄表示，「高國輝比較內斂、不敢講話，羅國華跟羅國龍相反，羅國華超有自信，也是天分最好的，高國麟比較天真爛漫一點。」

李正雄提到高國麟從幼稚園就愛騎著滑板車到球場，想跟著哥哥練球，還愛學哥哥們的打擊動作，羅國華想丟石頭趕他，高國麟哭著跑走之後又自己跑回來打球，「以前高國麟都騎滑板車，輪胎特別大，所以大家都叫他『大輪胎』。」

高國輝家4兄弟小時都姓高，高中時期才一起隨母姓羅，不過長大後高國輝與高國麟又改隨父姓，因此才出現4兄弟不過2人姓高、2人姓羅的情況。

李正雄翻出光復國小舊照片，後排右1為富邦悍將高國麟。（鄧心瑜翻攝）

前職棒球員羅國華拿著光復國小舊照片。（鄧心瑜攝）

(中時 )