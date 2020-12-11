屏東市勝利星村有知名的「貓巷」，巷院間不時有貓咪出沒，也有不少貓造型公共藝術。（潘建志攝）

屏東市勝利星村有知名的「貓巷」，巷院間不時有貓咪出沒。屏東縣政府以勝利星村為主題發表繪本《勝利貓日子》，以穿梭在眷村巷弄裡的貓串連眷村的人事物，帶讀者穿越眷村老屋、庭院、防空洞，看見眷村的歷史，回憶昔時美好時光。

勝利星村目前已修復完畢，並完成招商，廠商將陸續進駐。在園區內除了可以感受到濃厚的歷史氛圍，還有散布其間的貓，據估計園區內約有30隻貓，成為另類特色，縣府因此以貓為主角發表繪本《勝利貓日子》。

作者是經營獨立書屋「永勝5號」老闆娘翁禎霞，創作靈感來自一隻總是在永勝巷附近徘徊的三花貓。她說，她已故作家先生郭漢辰生前想以三花貓的視角，來寫個關於眷村的故事；她承接先生的發想，改為以孩子視角，透過這隻貓來更加認識勝利星村。

圖畫則由插畫家黃祈嘉創作，畫中捕捉日軍時期的木造建築本體，也捕捉了國軍時期的紅磚牆、紅漆鐵門，還有勝利星村地景如防空洞、孫立人將軍行館等，展現出不同文化的痕跡，也留下了戰爭時代的烙痕。

書末也另附上勝利星村手繪地圖，因應文化部「老屋再生」計畫，標註維護老屋有成的店家，讀者能拿書按圖索驥，逛勝利星村找尋歷史蹤跡，及穿梭其中貓的身影。

(中時 )