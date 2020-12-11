曾是女團「Roomie」一員的林珈安（Lyla），2年前和大12歲電商營運長老公Freddy結婚，兩人育有1歲8個月大兒子Eli，她所創飾品品牌「Loved」在電商經營4年，不畏疫情轉戰實體店，砸500萬在永康街開設旗艦店，並進駐信義區統一阪急百貨，前後斥資800萬，而旗艦店一面6米高「飾品瀑布」牆要價100萬元，11日正式開幕，幸好昨躲過強震，毫無損傷。

老公Freddy曾經營夜店、也是咖哩名店「新高軒」創辦人，還代理周揚青的服裝品牌，身價至少破億，也有投資她飾品品牌，夫妻倆成事業夥伴，對話多了不少公事，經紀人曾聽Freddy罵林珈安，林珈安澄清：「不是罵是分析，營業額差或成本太高時，他都叫我要用邏輯，我甘願被罵」，尤其永康街旗艦店月租金15萬元，讓她壓力不小很煩惱，Freddy要她別慌「用邏輯，先把數字算出來」。

雖升格人妻人母，仍擺脫不掉「彭于晏緋聞女友」稱號，不過老公不但不介意，還會藉此開她玩笑，說：「好險妳有幾個江湖男友，不然妳都沒新聞！」林珈安經紀人敖君怡回憶，兩人結婚當天，也提醒他會出現「彭于晏」3個字，Freddy則回：「反正娶到Lyla的是我」。

林珈安還原當年狀況，因為和彭于晏同公司，練舞時常遇到，也承認有去過彭于晏家，「那時就是好朋友，如果他要出去也很怪」，但兩人沒交往，現在也沒連絡。至於孫其君、張翰戀情，她直言「可能鬼打牆吧，那時不聽別人建言，現在回頭看，真的不是那麼適合」。

林珈安旗下飾品旗艦店開幕，好友黑人（右1）、唐志中（左1）到場，左2為林珈安老公。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

林珈安（左）所創飾品品牌實體店開幕，好友瑞瑪席丹特地到場力挺。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

古巨基越洋送花祝賀林珈安飾品旗艦店開幕。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

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