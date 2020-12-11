中天新聞台換照假處分今天被最高行政法院駁回抗告、全案確定。晚間在「頭條開講」中，曾被中天監督的媒體人彭文正特地登台唱「朋友一生一起走」，表達力挺中天對新聞自由的支持，他說，奪走民眾的選台器，就像選舉時搶走人家的選票一樣。北高行及最高行的判決，他會蒐集起來，寫入台灣新聞史中當教材。

中天關台倒數，彭文正晚間出席頭條開講，跟中天盡釋前嫌，共同為爭取新聞自由而努力。彭文正表示，他特別穿了去年4月22日政經看民視被攔腰斬當天穿的衣服，與中天共勉，他要說，選台器在民眾的手中， 就跟選票在民眾的手中一樣，你奪走人家的選台器，等同選舉時搶走人家的選票，這是不道德且非法的。

彭文正也說，對於最高行駁回中天抗告，這些判決書他會蒐集起來，當做寫台灣新聞史時的教材，這些法官他都會紀錄下來。

政大兼任副教授賴岳謙表示，對於最高行的判決，他不意外，但很遺憾 ，因為很多教法律的老師都說高等行政法院先前的判決文寫得太不合理，結果最高行卻採用北高行判決文，從行政到司法的言論都一樣， 台灣就往下沈淪，他感嘆今天是新聞自由死亡的一天。

主持人王又正則提醒，對於抗告被駁回他不意外，但現在可怕的不是最高行政法院的判決，而是未來會不會連網路上的言論也要管，這才是最可怕的， 未來如果網路要管就要很小心，這太離譜了。

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(中時 )