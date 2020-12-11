中天新聞52頻道在12日0時即將被關台，自10日上午6點開始，舉行倒數42小時主播不斷電直播活動，帥氣男主播許甫帶著曾擔任主播的愛妻陳智菡以及女兒朵朵驚喜現身，現任台北市政府發言人的陳智菡透露其實一直沒有辦法輕易答應老公的邀約，「畢竟我現在是在做具有高度政治性的工作，還是要先請示老闆，沒想到他立刻說『沒關係，生活不是只有政黨跟政治，你覺得應該去就要去」，讓她相當感動，隔天就馬上來現場力挺老公，而3歲愛女朵朵更是感冒過敏，臉上有肉眼可見明顯的紅斑，依舊堅持要到場支持爸爸。

許甫事後也特別接受訪問，他表示到現在都還沒有真實感，笑說「畢竟前2天薪水才剛入帳，所以覺得一切都還是很正常，很亢奮地在工作，可能等下個月沒收到的時候，才會感受到」，身為一家之主的他也透露女兒其實知道爸爸的工作就是在網路上報新聞，某一天他問愛女「爸爸如果沒有工作，不在電視上播新聞了」，朵朵立刻童言童語地回「那我就變一個粉紅色很漂亮的公司給你呀」，讓他講到一半忍不住哽咽。也擔心自己之後如果沒有一個很穩定的發展可以養家，但對自己還是很有信心，不管在哪一個舞台只要肯做，就一定可以做得好，認為中天面臨新的轉型，是第一個從電視台轉型成網路的媒體，他也很期待接受新的挑戰。

(中時 )