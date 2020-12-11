明(12日)水氣減少，天氣穩定，除了迎風面的基隆東北角與宜蘭會有短暫陣雨，其他各地的天氣會明顯好轉，台北的雨勢也趨緩。「天氣風險」在臉書上指出，周日晚間東北季風再度增強，預計會是今年入冬以來最強的冷空氣，降溫幅度相當有感，下周一、二會是這波冷空氣最冷的時間，北部低溫預計14-15度；而中南部低溫約15-17度。

氣象局資料指出，今(11日)天氣受東北季風及南方雲系影響，台中以北及宜蘭降雨較明顯，其他地區大致是多雲的天氣；而明 (12日)南來的水氣減少，回到單純東北季風影響環境，雨區縮小。桃園以北、東半部地區、恆春半島及南部山區偶有降雨，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區降雨時間較長，有局部較大雨發生的可能。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書上表示，近日台灣各地都是較陰沉的天氣，但周末台灣附近的水氣稍微減少，中南部回到陽光普照的天氣，台北的雨勢也會緩和下來，本周末天氣相對過去幾天以來是較穩定的。

本周末到下周三(13日至16日)受東北季風影響，迎風面較為濕涼，周末晚起水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生，中南部地區需注意大日夜溫差大的天氣型態。

(中時新聞網)