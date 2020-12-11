胡宇威、葉星辰在東森新戲《王牌辯護人》中，因海選案官司遭不明黑衣人跟蹤，對方更騎車迎面衝來威脅。葉星辰見對方襲擊，竟霸氣衝上飛踢，和對方正面對決。葉星辰笑說，自己完全不會武術動作，每次在武術出身的胡宇威面前拍動作戲，都有種「在關公面前耍大刀」的感覺。

葉星辰在該場戲要吊鋼絲飛踢，光練習跟畫面拍攝就來回10幾次。其中一幕畫面，她還要從機車騎士上方飛過，動作、時機、高度等都要拿捏精準，難度不小，雖然過去拍廣告時曾吊過鋼絲，但當時是垂直上升下降，「這次要飛天、又要踢人、還要翻滾，完全是另一層等級」。此外飛踢機車騎士時，她一度踢到後照鏡，隔天小腿骨整個腫半顆網球大小。胡宇威立刻提醒她要先做處理，「因為我練武術跟運動，受傷經驗很多，如果沒有處理好，就算消腫之後還是會痛到不行。」

胡宇威笑說，難得這部戲不是他負責武打，被問到葉星辰的動作戲如何，胡宇威先是說「還不錯啊」，下一秒就吐槽「我覺得還蠻簡單的」，讓葉星辰笑說「他看起來很真誠，都不知道是認真還是練肖話。」

胡宇威劇中面對女友林逸欣空難離世，仍覺得和自己生活在一起，出現幻覺還對空氣說話、跳舞，胡宇威替角色說話「我覺得不是幻覺，也不是什麼精神問題。因為這就像是支撐他的一個動力，就像是對方在平行世界仍活著，或是精神上一樣的存在。」

葉星辰初次挑戰動作戲。（東森電視提供）

胡宇威和葉星辰遭到黑衣人攻擊。（東森電視提供）

胡宇威陷入女友仍活著的幻想中。（東森電視提供）

(中時 )