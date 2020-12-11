急診科醫師賈蔚分享，他某日深夜值晚班急診時，遇到一對夫妻掛急診求助，丈夫當時臉色痛苦地拉下褲子，他才發現對方的下體頂端嚴重腫脹瘀血，起初懷疑是性交太激烈，導致下體骨折，後來妻子才坦承，兩人因為爭執「戴不戴套」，她在拉扯保險套時，一時不注意，鬆手讓保險套彈射到對方下體，才會造成此傷害。

賈蔚在電視節目《醫師好辣》中分享，當時丈夫神情非常痛苦地前來醫院，褲子一脫就發現下體的頂端腫脹且有大片瘀血，他直說「我看那個畫面，兩腿夾緊，我自己都覺得痛」，他原本猜測是夫妻親密行為太激烈，造成陰莖骨折，必須要請泌尿科緊急處理，但丈夫後來否認太過激烈才受傷，而是「被輕輕彈了一下」。

夫妻倆因為戴不戴保險套發生爭執，妻子失手將保險套彈射到下體，導致丈夫下體腫脹瘀血。（圖／翻攝自youtube醫師好辣）

賈蔚聽到「被彈了一下」原本很不解，妻子此時才出面說，丈夫因為不想要再生小孩，在行房前先戴好保險套，但她想要生小孩，兩人因此發生爭執，她為了想要扯下對方的保險套，不小心在過程中鬆手，導致保險套像「彈弓瞄準」般射向下體，才會造成此傷害。

賈蔚說，事後他先為其冰敷，因為擔心丈夫排尿會痛會出現血尿，因此在泌尿科醫師建議下安裝尿管，最後讓丈夫順利復原回家。

(中時新聞網)