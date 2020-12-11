公視最新迷你劇集《大債時代》林柏宏、李霈瑜（大霈）同時飾演高中生與30歲的社會青年，為戲再度穿上高中制服的兩人，除了直呼「好青春」外，兩人皆笑稱自己平常都有好好保養，演出高中生仍算「有說服力」。

兩人在戲中個性、理財觀迥異，演出油嘴滑舌、自我感覺良好的斜槓創業家的林柏宏說：「這個角色的理財觀是不顧一切，以小搏大，對待不同人，會展現不同面向，很八面玲瓏，可以說是我從影以來最油的角色。」

首度參與電視劇演出，飾演每天記帳、省吃儉用的銀行催款員的李霈瑜則說：「每個人一定都會碰到『債』的問題，不管是有形還是無形，這是一部非常貼近社會的劇，覺得生活很苦悶的朋友們，這部劇也會告訴你其實你並不孤單，因為每一個人都有相似的問題，希望大家可以多多支持。」

《大債時代》大膽挑戰當代青年生活與債務等議題，由電影《粽邪》系列票房導演廖士涵執導，並集結了金馬影帝提名《怪胎》林柏宏、金馬影后提名《消失的情人節》李霈瑜（大霈）、金馬最佳新演員提名《刻在你心底的名字》陳昊森、台北電影節最佳新演員黃瀞怡（小薰）等共同主演，導演廖士涵說：「《大債時代》是一部你我都會有共鳴的故事，也會讓現代人反思『生活』的意義。希望大家能透過戲劇獲得力量。」1月2日起每週六晚間21時在公視主頻首播，23時在CATCHPLAY+影音平台跟播上架。

小薰演出公視最新迷你劇集《大債時代》。（公視提供）

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