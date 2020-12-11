「非常時期，民眾要的是『可信、可靠、可核實的資訊』，這是媒體的社會責任！」《中國時報》前社長、世新大學客座教授黃肇松11日在「海峽兩岸新聞交流視訊座談會」表示，公部門防疫要引媒體為助力、維護媒體健全運作，以讓民眾享有對瘟疫公開、完整的知情權，不論哪種媒體制度都是如此。

黃肇松舉例，今年2到4月義大利、西班牙2個「早期受災國」瀕臨崩潰，政府體認到沒有媒體的配合就無法封城和維持秩序，也就無法抗疫，因此兩國政府做了「對的事情」，對媒體採取不干預主義，即使再困難，兩國政府都努力維持採訪便利、採訪安全和報導自由，當時兩國媒體動輒刊出幾十頁訃聞，強烈示警民眾「待在家裡」。相較之下美、英、法、阿根廷、巴西、墨西哥等受災大國，政府反其道而行，對重大假期像是感恩節沒有危機意識，結果節日過後美國動輒就是一天20萬人確診。

不過黃肇松也提醒，疫情要求嚴格的科學證據，這種情況下不應「超前報導」，否則容易造成恐慌。像今年7月1名泰國移工返國確診，台北疫調都還沒結果，網路媒體已經把該名移工在桃園的活動報導得一五一十，疫調根本趕不上網路流言。

「今天是所有網民生產新聞，至少是生產信息，網民生產的信息所影響的可能已經遠遠超過媒體！」中國傳媒大學新學院院長隋岩討論「網絡群體傳播的互文性」，表示當前對於某個事件，所有網民都可以變成傳播者，又彼此影響，傳播主體極端多元化，大家對事件的描述、判斷及涉及的社會各方面後果、相關事件的演繹，以及想像不到的傳播效果。就好像川普的形象現在是全世界網民在建構，有時會失控，這就是所謂「後真相時代」，真相本身反而變得不重要了。

不過隋岩也認為，當社會有突發事件，信息就有價值了，就像疫情期間做甚麼、吃甚麼，人人都想知道。十幾年前新聞學討論的「要不要第一時間報導」，這個問題又有意義了，有時惡人會先告狀造成「首因效應（第一印象）」，怎樣用「次因效應」去消除首因效應，變成媒體的課題。

新華網副總裁劉加文倡議：兩岸媒體應該堅持真相、傳遞正能量；帶頭說真話、講事實，防止輿論激化；兩岸媒體應該加強合作，共同提升國際輿論話語權。

《經濟日報》社長黃素娟表示疫情造成媒體跟公眾關係的變化，隋岩提到「很多新聞是網民參與出來的」，她特別有同感。但她認為其實傳統新聞媒體很守規範，沒有太大「假新聞」問題，反而是非傳統新聞媒體的「假新聞」問題比較大。

亞洲衛星電視執行董事葛樹人回應表示：「假新聞是我們這些正規媒體做出來的嗎？我想不是；假新聞是很多網紅、自媒體因為各種因素或利益而做出來的！」他認為正規媒體應該多多刊登或播出「真新聞」，否則兩岸之間三軍都還沒出動，網軍已經打得不可開交，「我認為兩岸媒體應該用愛與關懷導正這種風氣。」

(旺報 )