光復國小培育不少職棒球星，其中老教練陳劍榮更是周思齊、高國輝等人的恩師，他擔任少棒教練時宗旨就是要教導小孩「打球不是唯一，讀書也很重要」，周思齊從小接受郭源治獎學金資助，長大後成立「球芽基金」回饋基層，讓他感到欣慰。

陳劍榮回想起以前帶過的學生，包含周思齊以及高家四兄弟，他提到周思齊從小就乖巧、有想法，「他從小就用腦袋打球，不用猛揮球就能過內野，而且從國小到國中都有領郭源治獎學金，長大後他創立球芽很不容易，會讀書又有想法。」

周思齊創立球芽後第一屆資助的光復國小學弟馬傑森也已經站上職棒，效力樂天桃猿隊，兩人之間還有一段「還錢」的有趣互動。

陳劍榮相當堅持要小球員們讀書，每次少棒比賽最多能報14人，不過總有小球員沒寫完作業，因此從沒報滿名額，甚至有次球員不夠，腳扭傷的球員還必須出賽充數。

陳劍榮也教導過比較「皮」的球員，例如羅國華以前是同屆天分最好的，但也因此認為自己不用練得跟其他人一樣辛苦而偷懶，還被教練在家長前處罰。

最不愛讀書的則是高國麟，陳劍榮回憶，「有次國麟直接跟我說『我不是讀書的料。』我問他那他以後要做什麼，他回我『打棒球啊！』」

(中時 )