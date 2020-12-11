國民黨立委許淑華（左）。（圖／本報系資料照）

【政新鮮】許淑華談神力女超人裝扮片段，從5分55秒開始。

國民黨立委許淑華因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號，她在中時新聞網節目《政新鮮》提到，當時要站在這麼多萬人前面耶，當然心裡會有點疙瘩，「因為畢竟我已經40幾歲了喔」。

許淑華還原當時現場時談到，因為那時候韓總在選高雄市長的競選場合，其實是非常熱鬧的，也非常歡樂，「我們就是希望讓高雄市長選舉的氛圍可以熱鬧一點，所以我覺得我們就是用娛樂的方式，然後也大家輕鬆一點，然後讓場子可以更熱，其實沒有什麼特別的啦。」

不過，許淑華也直言，自己距離那時候在穿這種這麼少衣服的時候，就是23歲選中國小姐，那時候自己穿泳裝也不覺得怎麼樣，畢竟那時候年輕嘛，但事隔20幾年，要再穿這麼少，而且身分又是政治人物了，是比較不一樣的感受。

許淑華進一步說，但是也因為是選舉的場合，大家也沒有那麼嚴肅，所以覺得KUSO一下、好玩一下是沒有關係的，不過確實那個時候要上台是很掙扎的啦，因為從政之後，大家年紀也大了嘛，衣服當然就穿得比較莊重一點，不過大家眾志成城，希望共同成就一件事情的話，就不需要想那麼多。

(中時新聞網)