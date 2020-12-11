日本禁忌犯罪懸疑片《死亡醫生的遺產》由個性派男星綾野剛、氣質女神北川景子共演，本片改編自以《再見，德布西》拿下「這本推理小說真厲害！」大賞的中山七里之「刑事犬養隼人」系列，以醫療界的禁忌題材「安樂死」為主題，以曾為多達130名患者施行安樂死的美國醫師「傑克凱沃基安」為角色藍本所描繪出的犯罪懸疑故事，極具爭議的刑事案件，挑戰觀眾道德極限。

近期憑藉高收視話題日劇《MIU404》而備受關注的綾野剛，曾以《極惡刑事》獲得日本電影金像獎肯定，演什麼像什麼的他廣受日本戲劇、電影導演愛戴。在片中飾演性格衝動以直覺辦案的警察「犬養隼人」。電影預告中，也可以看到他狂放不羈的演出，對於死亡醫生的行為，更是嗤之以鼻的狠嗆「把自己拱得像神一樣，其實只是齷齪的連續殺人犯」，誓言將他逮捕歸案。

而今年9月才升格當媽的日劇女神北川景子，產後更是積極瘦身復出，在片中飾演犬養的後輩「高千穗明日香」，頭腦冷靜擅長分析，在預告中提出了最關鍵的問題「這起案件的”受害者”究竟在哪？」。甚至連受害者家屬也站在死亡醫生這邊，更加增添這起案件的複雜程度，沒有受害者的殺人案該如何偵辦，連警視廳搜查一課的最強搭檔也面臨強大的挑戰。

《死亡醫生的遺產》大膽切入當今社會仍視為爭議的「安樂死」議題，並結合懸疑推理的元素，建構出話題性十足的禁忌驚悚犯罪電影，以一句「每個人都有選擇生或死的權利」，大膽挑戰社會道德感官，究竟「死亡醫生」是這些病患的救世主，還是以此為樂的獵奇殺人犯。本片集結日劇兩大明星綾野剛、北川景子同台飆戲，將帶領觀眾抽絲剝繭挖掘出隱藏在背後的驚人真相，該片將於明年1月15日在台上映。

(中時 )