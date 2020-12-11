全球最大的商務引薦平台：BNI中心區分會11日晚間舉辦BNI台中市中心區企業聯合尾牙感恩活動。（馮惠宜攝）

13位美麗妖嬈的企業家會員為公益募款，也一起出寫真桌曆，扣除印刷成本後，全數將捐給伊甸基金會。（BNI台中市中心區企業提供）

全球最大的商務引薦平台：BNI中心區分會11日舉辦未來企業家論壇，晚間更盛大舉辦BNI台中市中心區企業聯合尾牙感恩活動席開168桌，值得一提的是13位美麗妖嬈的企業家會員為公益募款，也一起出寫真桌曆，不但展露好傲人身材，也透過義賣聯手行善。

疫情期間，許多企業面臨缺單停工、業務萎縮，遭受嚴峻考驗的同時，BNI全世界分會會員人數與事業不斷持續正向成長，BNI台中市中心區會員數破400位，會員更以線上會議取代實體會議，實踐BNI的七大核心價值之一：創新與傳統。

值得一提的是BNI台中市中心區分會，特別舉辦企業聯合尾牙感恩活動，席開168桌，這是歷年來BNI台中市中心區首次舉辦如此盛大的企業家尾牙交流活動，起初發想是來自於全勝白金名人堂分會的現任主席王均守與創會主席林昊先。

兩位主席表示，這場聯合尾牙，集合現有分會，邀請員工、客戶、上下游廠商與想要合作的企業，一同來相聚與商業交流，並感恩一年來大家的付出與照顧。從原本的50桌，增加到100桌，乃至於目標達168桌，取一個大家事業一路發的好兆頭。

這場尾牙宴中重頭戲是女性企業家公益走秀橋段，13位女性企業家穿著華麗禮服展示全場，現場將拍賣13人一起成為主角的2021年寫真桌曆，扣除印刷成本後，全數將捐給伊甸基金會。

(中時 )