安聯：中國可能收緊貨幣政策 謹慎看投資前景 21:192020/12/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安聯投資11日發表2021年投資展望報告指出，預計中國當局將繼續財政和貨幣刺激措施正常化，甚至有可能開始收緊貨幣政策，因此對中國的短期投資前景持審慎態度。 安聯認為，現時環境將推動中國當局繼續2020年的財政和貨幣刺激措施正常化，這意味著政府或會開始減少支出，中國人民銀行亦似乎不太可能在2021年採取任何重大的貨幣寬鬆政策（包括降息）。 相反，若增長及核心通膨回升，甚至會看到人行在年底前開始收緊貨幣政策。 美國會聽證向拜登建言：支持台灣不能做為美中競爭武器 異業聯名夯風險多 未來加強合作對象身家調查 (工商 ) #中國 #安聯 #收緊貨幣政策 #當局 #財政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃安質疑「美國太空人沒登月」 陸網嗆爆：反美到弱智 13:582020/12/11 娛樂 人民幣中間價漲71點 專家：明年或升值至6.25 10:392020/12/11 財經 租不出去 聯開社宅轉售被轟炒房 04:102020/12/11 地方新聞 《金融》歐元「升」勢壯 兌美元匯率靠向1.25 11:082020/12/11 財經 匯率期貨趨勢專欄－避險需求下滑 日圓有望貶值 04:102020/12/11 證券．權證 中國崛興靠三股力 04:102020/12/11 時論廣場 傳黎智英將被加控勾結外國勢力、危害國安罪 15:172020/12/11 兩岸 邁向逢甲60共善活動 聯聚建設盃籃球賽開打 18:342020/12/11 寶島 陸學者：澳洲「狗哨政治」伎倆 向特定人群發出訊號 10:482020/12/11 兩岸 拜登勝選撼陸輿論 央視批美分黨 04:102020/12/11 話題觀察 經濟續回暖 陸高收債有看頭 04:102020/12/11 投資理財 財經熱門新聞 小散戶哭了 10年力晶壁紙變力積電 下殺還能進場？ - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 大樂透頭獎出爐了！ 4.3億元1注獨得 獎落高雄 - 要聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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