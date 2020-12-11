安聯投資11日發表2021年投資展望報告指出，預計中國當局將繼續財政和貨幣刺激措施正常化，甚至有可能開始收緊貨幣政策，因此對中國的短期投資前景持審慎態度。

安聯認為，現時環境將推動中國當局繼續2020年的財政和貨幣刺激措施正常化，這意味著政府或會開始減少支出，中國人民銀行亦似乎不太可能在2021年採取任何重大的貨幣寬鬆政策（包括降息）。

相反，若增長及核心通膨回升，甚至會看到人行在年底前開始收緊貨幣政策。

(工商 )