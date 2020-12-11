新華社報導，中共中央政治局11日召開會議，由大陸國家主席習近平主持，分析研究2021年經濟工作。會議強調，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。

會議指出，2021年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大，要堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局。

會議並表示，要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。同時要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

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