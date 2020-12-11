家，是一個人最甜蜜的負擔，給家人安全無後顧之憂的生活，更是一家之主的責任與希望。然而根據中華民國人壽保險商業同業公會統計資料顯示，國人平均每張壽險保單死亡給付僅新台幣66萬元，人均壽險保障約160萬元，壽險保障普遍不足，無法完整的風險轉嫁。

買房是人生新階段的開始，但房貸是龐大的財務負擔，衍生的財務風險應被適度轉嫁，房貸壽險就是很好的工具之一。

為了解台灣民眾對房貸壽險的認知程度，合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽與《Smart智富》月刊合作，進行「2020房貸壽險大調查」，針對全台逾1,200位年滿22歲的民眾，進行網路問卷調查，發現近8成的受訪者（79.5％）聽過房貸壽險，其中男性受訪者聽過房貸壽險的比例遠比女性高，與房貸申請人以男性為主的現況相符合。但在有房貸的受訪者中，僅有23.5％的人買了房貸壽險，等於每4名房貸戶中，僅1人投保了房貸壽險。

房貸壽險有留愛、留房不留債的特性，當家庭失去經濟支柱時，房貸不會成為拖跨家人的負擔。為倡議民眾更重視房貸風險、預先做好轉嫁，三家公股色彩的人壽保險公司特別於2020年12月舉辦「好宅勝豪宅，開運風水X居家設計 助你擁好宅」活動，邀請知名風水節目主持人李佩甄，暢談開運風水解密；《漂亮家居》雜誌總編輯張麗寶分享居家設計美學，創造舒適氛圍；資深保險講師郭莉芳則針對買房風險停看聽，提出完整建議，現場邀請合作金庫人壽業務副總周靜怡、第一金人壽業務副總徐玉玲，以及臺銀人壽副總劉啟聖與商周集團總經理朱紀中及佩甄現場專題討論，當天，合作金庫人壽總經理沈玫君、第一金人壽總經理林元輝、臺銀人壽董事長劉玉枝以及臺銀人壽總經理周園藝也一同出席活動現場與民眾一同分享居家美學與保險保障的真諦。

臺銀人壽副總劉啟聖表示，房貸壽險是壽險商品中特有的設計，針對買房風險轉嫁補強，「留愛留房不留債」的特性，當房貸申請人因事故或疾病身故，家庭收入中斷或不足恐繳不出房貸時，可避免房屋被強制法拍，無法繼續居住的困境，能真實做到照顧家人、延續關愛的保障效益。

第一金人壽業務副總徐玉玲指出，調查發現部分受訪者不投保房貸壽險的原因為「不想額外負擔保費」，面對買房這個可能是輩子最龐大的一筆支出與風險，與其以保費衡量是否要投保房貸壽險，不如仔細審思自身對風險的認知觀念是否正確，或是保護家人的重要性到底有多大。

合作金庫人壽業務副總周靜怡呼籲，民眾不僅要投保房貸壽險，更要買得到位，除可依自身需求選擇平準型或遞減型的房貸壽險，規劃時更要謹記「足額足期」的觀念，也就是壽險保額最好與房貸金額相同、投保期間最好與還款期時間一致，才能讓保障真正貼合人生變化，不讓保障另有漏洞。

從風水、美學、保障三大方向切入，與會講者向現場逾400位民眾分享如何從內而外、從有形到無形，打造一個舒適與安全兼顧的居家環境。

三家壽險公司更強調，投保房貸壽險的目的，是保障家庭繳交房貸的來源不中斷，當家庭經濟支柱倒下時，還有保險給付可以支應，真正發揮保險保障即時雨、保全資產愛護家人的功能。

(工商 )