翻轉人生從教育開始，為了不讓優秀學子因經濟困頓失去求學的機會，元大金控暨元大文教基金會連續五年推動「元大優秀人才獎學金」，11日舉辦第五屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，本次共有57名同學獲獎，五年來共幫助283人次持續向學，成就夢想。

元大文教基金會是少數從高中、大學到碩士皆提供獎學金的基金會，獎金規格為業界之最，媲美「總統獎」等級的20萬元教育獎學金，學子特別有感，對他們而言，獎學金不僅是肯定課業的表現，更對家中經濟有重大的助益。

元大集團對人才培育一向不遺餘力，2016年開始舉辦「元大優秀人才獎學金」，鼓勵奮發向上的學子，評選流程必須經過校方推薦、書審及口試三道關卡，過程非常嚴謹。元大金控董事長暨元大文教基金會董事申鼎籛分享辦理「元大優秀人才獎學金」的初衷，希望透過獎學金幫助成績優秀但經濟困難的學子能安心向學，期待學子能善用這筆「人生第一桶金」，繼續充實自己，奮發向上。

獎學金除了解決學子的經濟問題，也改善了生活上的不便，台北大學的翁同學利用獎學金幫母親做植牙手術，他從小由母親獨力撫養，母親長期操勞加上營養失衡使身體出現警訊，造成牙齒無法咀嚼，導致腸胃不佳，「我要把獎學金用來幫助母親解決牙齒上的困擾」，期待植牙手術後，能讓母親再度品嘗食物的風味。經歷這些困境沒讓她氣餒，「我一直都覺得自己是個幸運的人」，感謝元大、母親以及生命中幫助我的貴人。

今年共有32位師長出席頒獎典禮，為歷年之最，顯示師長們對於活動的認同。連續兩年與會的台大管理學院院長胡星陽表示，元大提供高額的獎學金對同學有著實質幫助，同時，在教育方面長期的耕耘，提供年輕學子協助，是取之於社會，用之於社會最好的典範。

陪同出席領獎的中山女中校長吳麗卿，感謝元大金控暨元大文教基金會提供總統獎等級的獎學金，栽培國家未來人才，適時解決求學階段經濟的問題，「每朵烏雲都鑲有銀邊，人生的歷練都是生命的養分」，她勉勵學子未來有能力時，能提攜後進，回饋社會。

元大金控發揮企業永續價值，致力落實社會關懷，投入集團資源讓學子專心向學，透過教育翻轉人生，成為有用的人才，日後進而發揮自身才能，回饋社會，帶來正向的力量。

(工商 )