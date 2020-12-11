張本渝在台視、八大《因為我喜歡你》中飾演汪東城的姑姑，長年照顧姪子導致感情空窗多年，因緣際會下與多年前認識的型男陳泂江重逢外，職場上的同事段鈞豪也猛烈追求，桃花運超旺。雖有心儀者示愛但也未必都好事，張本渝透露，自己私下曾遇過恐怖情人，兩人分手後，對方在情人節仍送來玫瑰花束，附上的卡片寫道，玫瑰花上的刺是他自己拔的，卡片上還留著血跡，令人不寒而慄。

本週將播出的劇情中，張本渝向愛慕者陳泂江透露，曾有追求者把姪子當藉口，批評她只會照顧家人，沒有用心經營感情，讓她無奈被迫分手，淚崩哭喊著：「被甩的感覺真的很不舒服！」戲外張本渝自曝收過最爛的分手藉口是「你們演藝圈太複雜」、「妳工作時間太長沒時間陪我」，老派梗讓她既難過又傻眼。

張本渝目前非常享受單身生活，除了挑戰單車環島旅行，還敞開心房嘗試住青年旅舍，樂於挑戰新事物，她坦言，曾遇過男友突然無聲消失匿跡，甚至換電話號碼，完全人間蒸發的傷心回憶，當時是靠朋友每天的陪伴和關心才慢慢走出情傷，現在身邊不乏追求者的張本渝表示，對感情採取隨緣態度，認為活在當下，把日子過好比較重要，不見得要強求有伴。

張本渝哭訴被甩的往事。（八大提供）

(中時 )