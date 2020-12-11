共機頻擾台，兩岸若爆發軍事衝突時，台灣最新民調顯示，48.0%民眾認為美國準總統拜登不會派軍協防台灣。港媒分析指，民調數據反映台灣民眾看到了拜登老練穩重，川普狂傲癲狂，兩人政策有很大不同。其中48.0%民眾認為拜登不會派軍協防台灣，與上次(35.0%)相比、可說出現大變化。

根據《ETtoday新聞雲》12月10日公布的民調顯示，若未來兩岸間爆發軍事衝突，美國會否派軍協防台灣的問題上，48.0%民眾認為拜登政府不會。這項數據與上一次、今年10月所做的民調35.0%相比，認為美國不會派軍協防台灣的比例增加13.0％。

香港媒體《中評網》對此指出，該民調數據是否合理、貼近實際，尚待驗證。不過，拜登老練穩重，川普則狂傲癲狂，政策的確有很大的不同，從民調數據來看，反映台灣民眾也看到了這一點。48.0%民眾認為拜登不會派軍協防台灣，這是不低的數字。

另外，調查也指出，拜登出任美國總統後的美中關係發展上，有39.3％民眾認為美中關係會變好、41.2％民眾則認為維持不變，僅有7.7％民眾覺得美中關係會變差。

港媒點出，保護台灣但不挑釁大陸，美國如何尋求平衡？拜登新政府會否讓美國的戰略模糊繼續走向戰略清晰，還有待觀察。從台灣的多項民調數據來觀察，反映台海局勢，都出現了大變化。

美國媒體報導，拜登的一名軍事顧問麥克里斯托爾近日發出警告指出，大陸軍力快速擴張，美阻止大陸奪取台灣所剩的時間已不多，美國必須思考是否已準備好為台灣而戰。他認為，大陸的導彈能力明顯增強，高超音速導彈已經有能力擊沉美國航母，美國必須在軍事能力上做更多投資。前美國在台協會台北處長包道格則認為，未來的拜登新政府不會把台灣問題置於其政策中心。

(中時新聞網)